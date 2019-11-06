ВАДА: Россия предоставила все ответы по московской лаборатории

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тэйлор заявил, что Россия ответила на все вопросы по поводу несоответствия данных московской лаборатории и имеющейся у организации копией базы данных, полученной от информаторов.

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в своем Twitter сообщил, что Россия ответила только на 23 из 31 вопросов ВАДА, а также не предоставила все запрошенные устройства / данные.

— Да, Россия представила ответы на 31 вопрос, — сказал Тэйлор в интервью «РИА Новости». — Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе. Наши эксперты решат, удовлетворены ли они ответами российской стороны, и сообщат об этом в комитет по соответствию. Действительно, все ответы получены, но возникли дополнительные вопросы, требующие разъяснения.

ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в организацию в начале 2019 года.

Осенью у российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных: письмо с разъяснениями было отправлено в ВАДА 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Эксперты ВАДА должны были рассмотреть ответы 23 октября, но встречу перенесли на неопределенный срок.