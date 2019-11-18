ВАДА даст рекомендации исполкому о статусе РУСАДА до ухода Риди

Комитет ВАДА по соответствию 17 ноября провел заседание, на котором рассмотрел доклад Департамента разведки и расследований и независимых судебно-медицинских экспертов по ситуации с РУСАДА, сообщает пресс-служба Международного антидопингового агентства. Российское антидопинговое агентство может быть лишено статуса соответствия после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории.

Комитет по соответствию ВАДА предоставит официальную рекомендацию исполкому организации до ухода в отставку главы ВАДА Крэйга Риди, чьи полномочия истекают 31 декабря 2019 года. Заседание исполкома запланировано на 9 декабря.

Отчет был основан на оценке ряда несоответствий в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставленных ВАДА российской стороной в январе 2019 года. В отчет входят ответы официальных представителей России на серию технических вопросов.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. В этом году был запущен процесс несоответствия РУСАДА кодексу ВАДА из-за информации о подлоге ряда данных Московской антидопинговой лаборатории, предоставление которых было одним из условий восстановления.

После ухода Риди президентом ВАДА станет поляк Витольд Банька.