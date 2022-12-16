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Сегодня, 16:57

В РУСАДА заверили, что продолжат бороться с допингом после окончания санкций CAS

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что организация продолжит в полной мере реализовывать антидопинговую программу в стране после окончания санкций, наложенных на РУСАДА Спортивным арбитражным судом (CAS) 17 декабря 2020 года.

«РУСАДА выполняет все функции при строгом соблюдении международных стандартов и будет продолжать придерживаться своих основных принципов — операционной независимости и полного соблюдения стандартов. После 16 декабря 2022 года мы будем и дальше реализовывать антидопинговую программу в России в соответствии со всеми международными стандартами. Наша цель — обеспечить право спортсменов на соревнования, свободные от допинга, и команда РУСАДА делает для этого все возможное.

С момента вступления в силу решения CAS в декабре 2020 года до сегодняшнего дня, когда его срок де-юре заканчивается, РУСАДА тестировало спортсменов в плановом режиме, занималось обработкой результатов, расследованиями возможных нарушений антидопинговых правил и образовательными мероприятиями. Никаких операционных ограничений на РУСАДА не было и нет", — сказала Логинова ТАСС.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к РУСАДА и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

Источник: https://tass.ru/sport/16615257
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