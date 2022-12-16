В Госдуме зарегистрировали законопроект о внесении изменений в статью о допинге

Законопроект о внесении изменений в статью 26 федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» был зарегистрирован в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы, информирует ТАСС.

В статье 26 федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» идет речь о предотвращении использования допинга в спорте и борьбе с ним.

9 декабря участники круглого стола «О соответствии антидопингового законодательства РФ обязательным требованиям международных актов в области противодействия допингу» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовали комитету совместно с Министерством спорта РФ рассмотреть вопрос необходимости внесения изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в целях соотнесения с положениями Всемирного антидопингового кодекса.

Несоответствие закона «О физической культуре и спорте в РФ» с новым Всемирным антидопинговым кодексом стало одним из поводов для критики российской антидопинговой системы со стороны президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки на ноябрьском совете учредителей организации.