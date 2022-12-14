РУСАДА за 11 месяцев получило 68 запросов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по ноябрь 2022 года получило от спортсменов 68 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«С января по ноябрь 2022 года в РУСАДА поступило 68 запросов на оформление терапевтического использования, 37 запросов было одобрено», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).