В РУСАДА сообщили о выполнении годового плана по проверке спортсменов на допинг

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что организация досрочно выполнило годовой план по тестированию. Она считает работу РУСАДА успешной.

«Мы благодарны Министерству спорта РФ и Министерству финансов РФ за содействие в получении дополнительного финансирования, за счет чего стало возможным выполнение годового плана по тестированию. Мы его реализовали, но тестирование продолжается, отберем проб даже больше, чем было запланировано», — цитирует Логинову ТАСС.

РУСАДА планировало в 2023 году взять у спортсменов 11 тысяч допинг-проб.