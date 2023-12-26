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Сегодня, 08:23

В РУСАДА сообщили о выполнении годового плана по проверке спортсменов на допинг

Виктория Кравченко
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что организация досрочно выполнило годовой план по тестированию. Она считает работу РУСАДА успешной.

«Мы благодарны Министерству спорта РФ и Министерству финансов РФ за содействие в получении дополнительного финансирования, за счет чего стало возможным выполнение годового плана по тестированию. Мы его реализовали, но тестирование продолжается, отберем проб даже больше, чем было запланировано», — цитирует Логинову ТАСС.

РУСАДА планировало в 2023 году взять у спортсменов 11 тысяч допинг-проб.

Источник: https://tass.ru/sport/19628541
РУСАДА
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