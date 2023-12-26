В 2023 году проверку на допинг прошли около 35 легионеров из российских клубов

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, сколько иностранных спортсменов, выступающих за российские клубы, прошли проверку на допинг в агентстве в этом году.

«Легионеры тестируются, если смотреть данные за 2023 год, то мы проверили около 35 иностранных игроков. Полномочия РУСАДА распространяются на них в связи с тем, что они находятся на территории России или участвуют в соревнованиях, которые проходят на территории нашей страны», — цитирует Логинову ТАСС.

По словам гендиректора РУСАДА, принципы тестирования одинаковы для всех спортсменов вне зависимости от их гражданства. Также она отметила, что организация проводит тестирования легионеров во взаимодействии с международными федерациями.

Ранее Логинова рассказала, что организация досрочно выполнила годовой план по тестированию. Агентство планировало в 2023 году взять у спортсменов 11 тысяч допинг-проб.