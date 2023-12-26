В РУСАДА сообщили, что выбрали арбитра и адвокатов на слушания в CAS дела по иску ВАДА

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что организация определилась с арбитром, который будет принимать участие в вынесении решения по апелляции ВАДА по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

«Мы выбрали своего арбитра и адвокатскую контору, которая будет нас защищать. Это не Грэм Артур, который все равно остается нашим экспертом при рассмотрении данного дела. Его точка зрения учитывалась при подготовке текста с нашей позицией в CAS. Насколько затянется процесс? Мы находимся только в начале пути», — приводит ТАСС слова Логиновой.

22 сентября ВАДА сообщило о том, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Позже агентство подало иск в Спортивный арбитражный суд по делу РУСАДА, который был зарегистрирован 23 ноября.

ВАДА признало российскую организацию не соответствующей антидопинговому кодексу в декабре 2019 года после серии допинговых скандалов вокруг российского спорта. Изначально санкции должны были действовать четыре года, но в декабре 2020 года CAS сократил срок действия наказания до двух лет.