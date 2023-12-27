В РУСАДА подвели итоги года: «План по отбору допинг-проб будет перевыполнен»

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова подвела итоги года для организации.

«План РУСАДА по отбору допинг-проб выполнен. Продолжаем тестирование. Это говорит о том, что план будет перевыполнен. Были зафиксированы нарушения, но год показал то, насколько меняется отношение к допингу в спорте. Мы видим, как общероссийские федерации включаются в работу. Были назначены амбассадоры. Сами федерации выходят с этими инициативами. 1 000 000 пользователей онлайн курсов. Сейчас уже больше. Такого никогда не было в истории антидопингов России. Отдельно хочу подчеркнуть, как принимает участие в работе Министерство здравоохранения», — сказала Логинова.

РУСАДА планировало в 2023 году взять у спортсменов 11 тысяч допинг-проб.