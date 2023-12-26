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Сегодня, 10:45

РУСАДА рассмотрит допинговое дело игроков «Толпара» до конца года

Алина Савинова
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, когда пройдут слушания по делу, связанному с антидопинговыми нарушениями игроков «Толпара».

«Слушания состоятся до конца декабря. Это необходимо сделать, прежде всего, в интересах самих спортсменов. Следим за информацией, которая появляется в прессе, и видим заявления некоторых спортивных чиновников, которые продолжают активно комментировать эту тему. Хочется попросить их набраться терпения и взять паузу, так как речь идет и о несовершеннолетних спортсменах», — цитирует ТАСС Логинову.

Гендиректор РУСАДА отметила, что после завершения слушаний на сайте организации появится информация о результатах рассмотрения данного дела.

В апреле этого года стало известно, что семь хоккеистов «Толпара» сдали положительные допинг-тесты. Сообщалось, что в их пробах обнаружен мельдоний. Позже пойманные на допинге игроки обвинили в случившемся тренера по физподготовке Игоря Загредтинова. По словам спортсменов, специалист угрожал им проблемами с карьерой в ответ на отказ принимать неизвестные препараты.

Источник: https://tass.ru/sport/19629235
Хоккей
ХК Толпар
РУСАДА
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