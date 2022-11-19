В РУСАДА рассчитывают, что ВАДА даст объективную оценку деятельности организации

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова надеется, что независимый комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) объективно подойдет к оценке деятельности организации.

«Мы все же надеемся, что независимый комитет по соответствию подойдет к оценке нашей деятельности объективно, и, несмотря ни на что, будет принято справедливое и не политизированное решение.

РУСАДА действительно делает все возможное для выполнения условий восстановления. На данный момент РУСАДА — команда профессионалов, которая осуществляет деятельность при полном соблюдении стандартов. Мы отбираем большое количество проб, проводим обработку результатов как по текущим делам, так и по делам, переданным РУСАДА вследствие проведенного ВАДА расследования. Наша образовательная деятельность недавно получила очень высокую оценку", — приводит ТАСС слова Логиновой.

18 ноября в Монреале состоялось заседание совета учредителей Всемирного антидопингового агентства, на котором было отмечено, что РУСАДА будет восстановлено в случае полного выполнения всех условий ВАДА. 17 декабря ВАДА планирует запустить трехэтапный процесс восстановления статуса российской организации.

В 2019 году ВАДА лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство из-за манипуляций с данными московской лаборатории.