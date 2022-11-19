Свищев надеется, что Банька в будущем изменит отношение к РУСАДА

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил надежду, что президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька за время второго срока пребывания на посту главы организации станет более объективным по отношению к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Мы сделали все необходимое, считаем, что РУСАДА выполнила все необходимые критерии, у нас жесткое антидопинговое законодательство. Была и остается надежда, что Банька станет более мудрым, самостоятельным и объективным на втором сроке в качестве президента ВАДА. Отношение ко всем должно быть объективным вне зависимости от национальности», — приводит слова Свищева ТАСС.

В 2019 году ВАДА лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство из-за манипуляций с данными московской лаборатории. Российская организация настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону ВАДА, но лишь частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действуют до середины декабря текущего года.

В пятницу Банька заявил, что РУСАДА не будет восстановлено в правах до полного выполнения всех условий ВАДА.