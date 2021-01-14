В РУСАДА прокомментировали мотивировочную часть CAS по решению спора с ВАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выразило сожаление, что организация признана не соответствующей нормам кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) только из-за того, что ВАДА не получило аутентичные данные Московской антидопинговой лаборатории.

«Мы сожалеем, что РУСАДА признано не соответствующим нормам кодекса WADA только из-за того, что ВАДА не получило аутентичные данные Московской антидопинговой лаборатории, к которым у нашего агентства никогда не было доступа, — цитирует РИА Новости исполняющего обязанности генерального директора РУСАДА Михаила Буханова. — Мы неоднократно отмечали, что РУСАДА наказано за невыполнение обязательства, которое не могло выполнить в принципе. И это при том, что в письменной и устной формах представители WADA неоднократно подтверждали, что наша антидопинговая работа полностью соответствует нормам кодекса WADA и к ней нет никаких претензий. В этой связи полагаем, что на агентство наложены необоснованные санкции.

Несмотря на это, мы рассчитываем на конструктивный диалог с Всемирным антидопинговым агентством. Нам предстоит большая совместная работа по восстановлению статуса РУСАДА, и мы верим, что она будет опираться на реалистичную «дорожную карту», в которой не будет места требованиям, выходящим за сферу компетенции агентства".

Напомним, CAS опубликовал на своем официальном сайте мотивировочную часть решения по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Текст мотивировочной части решения суда занимает 186 страниц. Арбитры пришли к выводу, что установить точное количество спорстменов и официальных лиц, нарушивших антидопинговые правила, невозможно.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.