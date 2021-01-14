CAS заявил о невозможности выяснить, сколько российских спортсменов ушли от наказания за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) заявил о невозможности выяснить, сколько российских спортсменов избежало наказания за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится в мотивировочной части решения по суду Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), опубликованном 14 января.

«Судебно-медицинские и следственные отчеты показали, что манипуляции и удаление данных повлияло на тысячи образцов анализов спортсменов, из которых ВАДА особо выделила 298 случаев. В результате манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории никогда не удастся узнать точное количество атлетов, нарушивших антидопинговые правила, или официальных лиц, которые могли избежать разоблачения», — говорится в тексте на официальном сайте CAS.

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.