В РУСАДА отметили снижение числа запросов от атлетов на использование запрещенных лекарств

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне получило от спортсменов пять запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В июне в РУСАДА поступило пять запросов на оформление терапевтического использования, два ранее поданных запроса были одобрены», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

В мае в РУСАДА поступило 13 запросов на оформление терапевтического использования. С января по декабрь 2022 года было подано 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 из которых было одобрено.