РУСАДА включило в обновленные пулы допинг-тестирования 13 хоккеистов

Тринадцать хоккеистов включены в новые пулы тестирования РУСАДА.

«РУСАДА включило в национальный регистрируемый пул тестирования двух хоккеистов и 11 — в расширенный. Те же самые хоккеисты были и в предыдущих пулах», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы РУСАДА.

В национальный регистрируемый пул тестирования вошли голкиперы Илья Ежов из «Салавата Юлаева» и Валерия Меркушева, выступающая за ЖХК «Торпедо».

В расширенный пул тестирования попали пять игроков КХЛ: Дмитрий Воронков и Александр Радулов, представляющие «Ак Барс», Эмиль Галимов из СКА, Павел Карнаухов из ЦСКА и Григорий Дронов из «Металлурга».

Также в пул вошли хоккеисты МХЛ Виталий Пестерев («Алмаз»), Илья Роговский («Локомотив»), Тихон Шакалов («Спартак»), Раян Хузиханов («Ирбис») и два игрока ВХЛ: Виктор Комаров («Дизель») и Глеб Петров (АКМ).