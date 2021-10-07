Матыцин возглавит правительственную комиссию по борьбе с допингом в спорте

Министр спорта Олег Матыцин возглавит правительственную комиссию по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Новую структуру возглавит Министр спорта Олег Матыцин. Заместителем председателя комиссии назначен замглавы МИДа Сергей Вершинин. В ее состав также вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, ФМБА, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России», — говорится в сообщении.

Сообщается, что заседания комиссии будут проводиться не реже одного раза в месяц. Организационное и информационно-аналитическое обеспечение работы правкомиссии поручено Минспорту.

Конвенция — базовый международный документ в области антидопинга. Он принят Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2005 году и вступил в силу с 1 февраля 2007 года. Россия ратифицировала конвенцию в 2006 году.