В Госдуме сомневаются в подлинности документов, предоставленных руководству ВАДА информаторами

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сомневается в подлинности базы Московской антидопинговой лаборатории, которую ВАДА получило от своих информаторов. Во многом на основе этой базы ВАДА сейчас обвиняет нашу страну в фальсификации документов.

— В России разработан и реализован национальный план по борьбе с допингом, который включает комплекс мер нормативного правового, организационного, научного, инновационного и медико-биологического обеспечения деятельности в этой сфере. Мы ему следуем неукоснительно, — отметил Дегтярев. — Государственная Дума приняла на законодательном уровне все необходимые меры для решения вопроса о предотвращении допинга в спорте. 30 сентября на площадке комитета Государственной Думы по спорту состоится круглый стол на тему борьбы с допингом. Будем подводить промежуточные итоги и смотреть наш опыт правоприменения. Пригласим представителей РУСАДА, ОКР и министерства спорта России.

Вопросы взаимоотношений ВАДА и РУСАДА — это предмет экспертной дискуссии. Главный вопрос — вопрос доверия. Например, если есть несоответствие между базами данных РУСАДА и неким экземпляром информатора, то почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору? Версия, что беглец подсунул ВАДА фальшивку, сводя счеты с российскими спортсменами, мне видится более жизнеспособной. (Андрей Сизякин)

ВАДА ждет от России оправданий. Олимпиада в Токио под угрозой?