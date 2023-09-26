В Госдуме обсудят ситуацию со статусом РУСАДА

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что комитет обсудит ситуацию со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Депутатам не безразлична ситуация, которая разыгрывается вокруг РУСАДА. Мы пригласили представителей Минспорта и РУСАДА и хотим понять причину и реальные планы по полноценному восстановлению РУСАДА. Одна из претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая была выдвинута, — это несоответствие законодательства. И мы готовы со своей стороны внести все коррективы в законодательство, чтобы не было никаких противоречий», — приводит слова Свищева ТАСС.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.