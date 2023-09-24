ВАДА грозит Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на церемонии открытия Азиатских игр

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило недовольство тем, что Олимпийский совет Азии (OCA) разрешил Северной Кореи выступать под своим флагом на Азиатских играх, сообщает РИА Новости со ссылкой на Inside the Games.

По информации источника, ВАДА направило официальное письмо ОСА, в котором предупредило о необходимости соблюдения антидопингового кодекса и возможных санкциях, которые могут последовать в связи с нарушением. При необходимости ВАДА инициирует дисциплинарную процедуру в отношении тех, кто «нарушает подписанные договоренности».

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх заявил, что ведет переговоры с ВАДА по поводу северокорейской делегации.

«Организаторы и представители Северной Кореи ведут переговоры с ВАДА, объясняя свою позицию. Сейчас флаг Северной Кореи развевается, вопрос о нем будет решен в будущем. Наше намерение — сделать так, чтобы все спортсмены участвовали и имели возможность участвовать в турнире», — сказал Сингх.

В 2021 году антидопинговое агентство КНДР было признано несоответствующим кодексу ВАДА из-за отсутствия в стране современных антидопинговых структур. КНДР запрещено выступать на турнирах под национальным флагом.