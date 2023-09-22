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Сегодня, 17:12

В ВАДА заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт ВАДА.

Такое решение было принято 22 сентября исполкомом ВАДА в Шанхае.

«Исполнительный комитет последовал рекомендации независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА, которое уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. РУСАДА имеет 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение ВАДА», — приводит РИА «Новости» заявление организации.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявлял, что надеется на восстановление членства РУСАДА в ВАДА.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

ВАДА
РУСАДА
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