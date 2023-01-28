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28 января, 15:18

Триатлонистка Горева чаще других российских спортсменов тестировалась РУСАДА на допинг в 2022 году

Алина Савинова
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Триатлонистка Анна Горева стала самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменом в 2022 году, сообщает ТАСС.

По информации источника, триатлонистка была проверена на допинг 11 раз. По 10 раз в прошлом году РУСАДА проверяло на допинг призеров Спартакиады по триатлону Диану Исакову и Юлию Голофееву.

В 2021 году чаще других тестировались РУСАДА на допинг биатлонистка Лариса Куклина и легкоатлет Андрей Лейман — по девять раз.

Горева является победителем юношеского чемпионата Европы (2019). На Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в 2022 году она заняла четвертое место.

Источник: https://tass.ru/sport/16909275
РУСАДА
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