РУСАДА в прошлом году зафиксировало 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) зафиксировали 375 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования с января по декабрь прошлого года.

«С начала года было зафиксировано 375 нарушений правил доступности для тестирования», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Спортсмена могут отстранить от участия в соревнованиях и тренировочных сборах, если он три раза нарушает правила доступности. На данный момент четверо российских атлетов дисквалифицированы за подобные нарушения.

Ранее стало известно, что РУСАДА в 2022 году одобрило 40 запросов на использование спортсменами запрещенных лекарств.