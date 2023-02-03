Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 17:28

РУСАДА заверило международные спортивные федерации в высоком качестве допинг-контроля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили, что допинг-тестирование российских спортсменов проходит в соответствии с международными стандартами, меры по предотвращению допинговых нарушений получили самую высокую оценку аудиторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Тестирование, направленное на выявление нарушений антидопинговых правил, проходит в соответствии с международными стандартами, а меры по предотвращению нарушений (образовательные программы) получили самую высокую оценку аудиторов ВАДА. Руководство международных спортивных федераций и антидопинговых организаций могут быть уверены, РУСАДА следит за чистотой спорта в России на самом высоком уровне. Согласно недавно опубликованному отчету ВАДА за 2021 год, РУСАДА находится в тройке национальных антидопинговых организаций с наибольшим количеством отобранных проб. В сентябре 2022 года аудиторам ВАДА была предоставлена информация о каждом этапе допинг-контроля, включая все внутренние политики, процедуры и статистику. Результаты аудита показали, что операционная деятельность РУСАДА ведется надлежащим образом», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/16957427
ВАДА
РУСАДА
1
0
Читайте также
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Прокурор запросил 9 лет колонии блогеру Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Триатлонистка Горева чаще других российских спортсменов тестировалась РУСАДА на допинг в 2022 году
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости