Томас Бах: «Решение арбитражного суда по России не должно оставлять вопросов»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах? отметил, что решение с портивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не должно оставлять никаких вопросов.

Напомним, 9 января ВАДА официально уведомила суд о споре с РУСАДА о санкциях.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

— К сожалению, скорость рассмотрения данного дела не зависит от нас, — приводит слова Баха пресс-служба МОК. - Этим занимается CAS. Надеемся, что получим решение как можно быстрее, чтобы затем принять все решения. Очень важно, чтоб решение CAS не давало поводов для интерпретаций. В противном случае будут новые апелляции. Еще раз хотел подчеркнуть, что решение CAS должно быть безапелляционным.