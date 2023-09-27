Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 11:05

РУСАДА выплатило ВАДА 273 миллиона рублей

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ВАДА.
Фото AFP

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о том, что организация выплатила Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) взнос в размере 273 миллионов рублей по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу.

— Мы предприняли все меры по восстановлению агентства. Мы не удивились тому решению, которое было объявлено в пятницу. Для нас самый долгий процесс — это выплаты по решению. Курс рос, причем день ото дня. Мы получали дополнительное финансирование от Министерства финансов. РУСАДА покрыла все необходимые суммы на данный момент, которые были представлены в виде счетов. 273 миллиона было выплачено в ВАДА. Сама оценка выполнения условий восстановлений тоже потребует оплаты. Мы проинформировали ВАДА о том, что считаем, что мы выполнили все необходимые условия для восстановления статуса агентства.

Что касается мониторингового плана, мы провели аудит, в результате которого получили заключение: были небольшие замечания, но вопросов по нашей операционной деятельности на данный момент нет. В рамках аудита также излучались различные регламенты, отчеты, федеральный закон. По итогу было выявлено несоответствие федерального закона положениям всемирного антидопингового кодекса. Как только мы это услышали, мы сказали, что РУСАДА к этому отношение иметь не может. Но мы готовы работать над любым вопросом. В качестве рекомендаций, конечно, мы готовы расценить это замечание. Что было предпринято с нашей стороны: мы будем работать по этому направлению, чтобы устранить данную претензию в короткие сроки. Еще до того, как нам были направлены официальные итоги аудита, мы направили письмо в Минспорта о существующей проблеме. На протяжении этого периода мы держали комитет в курсе о процессе. Следующий предпринятый шаг — работа со спортивным комитетом Госдумы. Мы за то, чтобы гармонизировать законодательство, чтобы ничто не вызвало вопросов, никто ни к чему не мог придраться. Все итоги нашей деятельности были отправлены в ВАДА, итог был озвучен в пятницу — нас не восстановили. Мы изучаем полученные материалы. Мы запросили разъяснение, говорим с нашим адвокатом.

Операционная деятельность РУСАДА никак не ограничена. Мы продолжаем выполнять свои функции в полном объеме в строгом соответствии с кодексом, со стандартами. Все необходимые меры для соблюдения антидопингового кодексы мы исполняем. Мы ждем от ВАДА ответа на наш запрос о том, что все условия для восстановления выполнены. Ждем позицию ВАДА. Изучаем материалы с точки зрения решения исполкома. Согласимся или нет — решим в ближайшее время. У нас на это есть 21 день с момента получения уведомления. Как только изучим все, направим в ВАДА нашу позицию. И тогда ВАДА будет иметь право обратиться в Спортивный арбитражный суд.

22 сентября исполком ВАДА объявил, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 года CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

ВАДА
РУСАДА
2
0
Читайте также
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
«Мне хотелось быть тренером, который достигает успеха. А не продавцом». Откровенный Николич — о «Локомотиве»
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный юрист считает, что Валиева получит незначительное наказание по делу о допинге

В РУСАДА назвали три ключевые претензии ВАДА к организации
Новости
RSS RSS
Все новости