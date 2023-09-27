РУСАДА выплатило ВАДА 273 миллиона рублей

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о том, что организация выплатила Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) взнос в размере 273 миллионов рублей по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о несоответствии всемирному антидопинговому кодексу.

— Мы предприняли все меры по восстановлению агентства. Мы не удивились тому решению, которое было объявлено в пятницу. Для нас самый долгий процесс — это выплаты по решению. Курс рос, причем день ото дня. Мы получали дополнительное финансирование от Министерства финансов. РУСАДА покрыла все необходимые суммы на данный момент, которые были представлены в виде счетов. 273 миллиона было выплачено в ВАДА. Сама оценка выполнения условий восстановлений тоже потребует оплаты. Мы проинформировали ВАДА о том, что считаем, что мы выполнили все необходимые условия для восстановления статуса агентства.

Что касается мониторингового плана, мы провели аудит, в результате которого получили заключение: были небольшие замечания, но вопросов по нашей операционной деятельности на данный момент нет. В рамках аудита также излучались различные регламенты, отчеты, федеральный закон. По итогу было выявлено несоответствие федерального закона положениям всемирного антидопингового кодекса. Как только мы это услышали, мы сказали, что РУСАДА к этому отношение иметь не может. Но мы готовы работать над любым вопросом. В качестве рекомендаций, конечно, мы готовы расценить это замечание. Что было предпринято с нашей стороны: мы будем работать по этому направлению, чтобы устранить данную претензию в короткие сроки. Еще до того, как нам были направлены официальные итоги аудита, мы направили письмо в Минспорта о существующей проблеме. На протяжении этого периода мы держали комитет в курсе о процессе. Следующий предпринятый шаг — работа со спортивным комитетом Госдумы. Мы за то, чтобы гармонизировать законодательство, чтобы ничто не вызвало вопросов, никто ни к чему не мог придраться. Все итоги нашей деятельности были отправлены в ВАДА, итог был озвучен в пятницу — нас не восстановили. Мы изучаем полученные материалы. Мы запросили разъяснение, говорим с нашим адвокатом.

Операционная деятельность РУСАДА никак не ограничена. Мы продолжаем выполнять свои функции в полном объеме в строгом соответствии с кодексом, со стандартами. Все необходимые меры для соблюдения антидопингового кодексы мы исполняем. Мы ждем от ВАДА ответа на наш запрос о том, что все условия для восстановления выполнены. Ждем позицию ВАДА. Изучаем материалы с точки зрения решения исполкома. Согласимся или нет — решим в ближайшее время. У нас на это есть 21 день с момента получения уведомления. Как только изучим все, направим в ВАДА нашу позицию. И тогда ВАДА будет иметь право обратиться в Спортивный арбитражный суд.

22 сентября исполком ВАДА объявил, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 года CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.