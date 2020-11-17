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Сенат США принял «закон Родченкова»

08:00
Григорий Родченков. Фото The New York Times.
Григорий Родченков. Фото The New York Times.
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Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила, сообщает The New York Times.

В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Для вступления в силу его в течение 10 дней должен подписать президент США.

Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте.

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