Сенат США принял «закон Родченкова»

Сенат США принял законопроект, который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила, сообщает The New York Times.

В октябре законопроект был принят Палатой представителей Конгресса США. Для вступления в силу его в течение 10 дней должен подписать президент США.

Закон носит имя бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который выступает главным информатором ВАДА в деле о допинге в российском спорте.