РУСАДА выявило за девять месяцев 2019 года 165 нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по сентябрь 2019 года выявило 165 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, информирует ТАСС. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Согласно представленным данным, за первые девять месяцев 2019 года РУСАДА выявило больше случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил, чем за весь 2018 год (165 против 146). В 2017 году, когда РУСАДА не имело статуса соответствия, его сотрудниками было выявлено 59 случаев возможного нарушения.

По словам Пахноцкой, в сентябре сотрудниками агентства было выявлено четыре случая возможного нарушения антидопинговых правил, в августе — 10, в июле — 49.