РУСАДА в мае выявило 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил
Российское антидопинговое агентство в мае зафиксировало 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил.
«В мае 2023 года РУСАДА выявлен 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представительницы агентства.
В апреле РУСАДА выявило 16 подобных случаев, в марте — 13, в феврале — 25, в январе — 10.
Ранее сообщалось, что инспекторы допинг-контроля РУСАДА в мае 2023 года взяли у спортсменов 846 проб.
Источник: https://tass.ru/sport/17939073
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