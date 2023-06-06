РУСАДА в мае выявило 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство в мае зафиксировало 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил.

«В мае 2023 года РУСАДА выявлен 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова представительницы агентства.

В апреле РУСАДА выявило 16 подобных случаев, в марте — 13, в феврале — 25, в январе — 10.

Ранее сообщалось, что инспекторы допинг-контроля РУСАДА в мае 2023 года взяли у спортсменов 846 проб.