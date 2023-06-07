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Сегодня, 10:54

РУСАДА отметило снижение числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования в мае

Мария Гусева
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отметили снижение числа нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС.

В мае было зафиксировано 15 нарушений, в апреле — 20, в марте — 11, за 2022 год — 375.

В случае трехкратного нарушения правил доступности спортсмен может быть отстранен от соревнований и централизованных тренировочных сборов и позднее дисквалифицирован.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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РУСАДА в мае выявило 21 случай возможных нарушений антидопинговых правил
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