РУСАДА отметило снижение числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования в мае

Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отметили снижение числа нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС.

В мае было зафиксировано 15 нарушений, в апреле — 20, в марте — 11, за 2022 год — 375.

В случае трехкратного нарушения правил доступности спортсмен может быть отстранен от соревнований и централизованных тренировочных сборов и позднее дисквалифицирован.