РУСАДА за первые пять месяцев текущего года взяло у спортсменов более 4,5 тысяч допинг-проб
Инспекторы допинг-контроля РУСАДА в мае 2023 года взяли у спортсменов 846 проб.
«В мае Российским антидопинговым агентством были отобраны 846 проб», — приводит ТАСС слова представительницы агентства.
Всего за пять месяцев текущего года Российское антидопинговое агентство взяло 4555 проб.
В апреле РУСАДА выявило 16 случаев возможных нарушений антидопинговых правил. Всего с января по май было зафиксировано 65 подобных случаев.
Источник: https://tass.ru/sport/17937907
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