Допинг
Новости
Статьи
Игры
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 12:36

РУСАДА может обратиться в суд для возвращения международного статуса

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор организации Вероника Логинова на семинаре РФС для футбольных врачей «Оказание первой помощи. Антидопинговое обеспечение футбола» заявила, что РУСАДА может обратиться в суд для возвращения международного статуса.

По ее словам, организация имеет статус несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«У ВАДА есть вопросы к нашему федеральному законодательству. Некоторые статьи не соответствуют кодексу. Этот вопрос мы будем уточнять осенью», — сказала Логинова «РИА Новости».

Она считает, что без судебных разбирательств в данной теме не обойтись.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск ВАДА к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и с гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что организация погасила все счета, полученные от ВАДА.

РУСАДА
1
2
Читайте также
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Признание чемпионки. Чему учит интервью Загитовой
Грузовик с туристами упал в труднодоступном месте на Алтае
СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА погасило все счета, полученные от ВАДА
Новости
RSS RSS
Все новости