РУСАДА погасило все счета, полученные от ВАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) погасило счета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) за мониторинг деятельности организации с момента введения санкций.

«Благодаря оперативной проработке вопросов со стороны Минфина России, а также благодаря привлечению средств от приносящей доход деятельности, РУСАДА в сжатые сроки смогло выплатить всю необходимую сумму», — приводит ответ пресс-службы ТАСС.

РУСАДА с 2020 года лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.