Допинг
Новости
Статьи
Игры
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 17:10

РУСАДА погасило все счета, полученные от ВАДА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) погасило счета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) за мониторинг деятельности организации с момента введения санкций.

«Благодаря оперативной проработке вопросов со стороны Минфина России, а также благодаря привлечению средств от приносящей доход деятельности, РУСАДА в сжатые сроки смогло выплатить всю необходимую сумму», — приводит ответ пресс-службы ТАСС.

РУСАДА с 2020 года лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
0
Читайте также
Российские велогонщики не выступят на ЧМ из-за требований Великобритании
Главный тренер СКА Роман Ротенберг продлил соглашение на пять лет
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ
В Москве основателя «Службы 77» Игоря Кудрякова нашли мертвым в квартире
Девочка сбежала от похитившего ее на улице педофила
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волейболиста Кимерова отстранили на два года из-за допинга
Новости
RSS RSS
Все новости