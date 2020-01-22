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РУСАДА: лишение Московской лаборатории аккредитации не повлияет на работу агентства

22:35

Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что лишение Московской антидопинговой лаборатории аккредитации не повлияет на деятельность агентства. ВАДА объявило о временной приостановке деятельности лаборатории.

ВАДА.ВАДА временно лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию

— Основная лицензия лаборатории была приостановлена в конце 2015 года, и с тех пор, когда РУСАДА получило право тестировать, московская лаборатория имела аккредитацию только на один вид анализа — паспорт крови спортсмена, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — Объяснялось это тем, что кровь на этот анализ имеет очень короткий срок хранения. Среди ближайших наших соседей, с которыми у нас нет таможенной зоны, нет аккредитованных ВАДА лабораторий. Поэтому все другие пробы — мочи и общий анализ крови — мы отправляли в другие европейские лаборатории, у нас есть контракты с тринадцатью. А на паспорт крови отвозили в московскую лабораторию.

Но теперь все пробы на паспорт крови тоже будут отправляться в одну из аккредитованных лабораторий. Мы были готовы к этому. Это наши дополнительные логистические, финансовые, технологические и другие ресурсные нагрузки, но программу паспортов никаким образом не сократит. Мы планируем иметь ее как минимум на уровне 2019 года, а это больше, чем 1600 паспортов крови.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200122/1563757353.html

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