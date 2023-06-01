РУСАДА будет уделять больше внимания тестированию юных спортсменов

Олимпийский комитет России и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали новое соглашение о сотрудничестве в рамках Международного форума юных олимпийцев, проходящего в Москве в первые дни июня.

«Когда мы пять лет назад задумывали Форум юных олимпийцев, основной идеей было развитие антидопингового образования, — отметил исполнительный директор ОКР Владимир Сенглеев. — Мы считаем, что оно очень важно именно в этом возрасте. Без этого невозможно формирование олимпийского резерва, работать в этом направлении должны национальные федерации вместе с РУСАДА. Мы как олимпийский комитет всегда готовы в этом содействовать, в том числе и финансово, и будем продолжать это делать. Юношеский спорт должен быть чистым, а победы — справедливыми».

А гендиректор РУСАДА Вероника Логинова отметила, что организация в рамках нового соглашения увеличит количество тестов для молодых атлетов.

«Наше участие в этом мероприятии и обсуждение того, насколько важно побеждать честно, уже стало доброй традицией, — сказала Логинова. — Уже год прошел с тех пор, как мы подписали с ОКР соглашение о совместной реализации образовательных программ, и мы многое делаем для того, чтобы обеспечить всех спортсменов правом на чистые соревнования. И на этот раз мы тоже поговорим о ценностях спорта, о том, как важно соревноваться честно. РУСАДА максимально открыто к общению и сотрудничеству. С иностранными гостями готовы поделиться опытом. Мы сделали очень важный шаг, подписав еще одно соглашение — по нему мы будем уделять еще больше внимания тестированию в том числе юных спортсменов. И важно помнить, что наша цель — не наказание, а обеспечение честности соревнований и гарантия здоровья спортсменов».

Напомним, что Форум юных олимпийцев проводится в Москве с 2018 года. В нынешнем мероприятии принимают участие около трех сотен спортсменов из 10 стран мира.