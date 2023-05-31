РУСАДА ответило главе ВАДА, которые не доверяет антидопинговой системе в России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что РУСАДА спокойно отреагировало на заявление главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольда Баньки, подвергнувшего сомнению независимость антидопинговой системы России.

«Абсолютно спокойно реагируем на подобного рода заявления, это уже не новость, — цитирует Логинову ТАСС. — Все функции антидопингового агентства выполняются при неукоснительном соблюдении стандартов. Что касается РУСАДА, то нами предприняты беспрецедентные меры для обеспечения независимости агентства: начиная с внесения изменений в устав агентства и заканчивая введением требования о согласовании каждого нового кандидата в штат с независимым офицером по этике. В этом году РУСАДА переданы полномочия по утверждению общероссийских антидопинговых правил. Есть примеры, когда в других странах руководителями органов управления антидопинговых организаций становятся действующие спортивные чиновники».

31 мая Банька в ходе Генассамблеи Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) заявил, что уровень доверия антидопинговой системе России остается на низком уровне.

В мае исполком ВАДА вновь подтвердил, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Период временного отстранения России, который начался в конце 2015 года, снова был продлен на неопределенный срок.