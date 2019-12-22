Бывший старший тренер сборной России Рикко Гросс в интервью «СЭ» высказал мнение о санкциях в отношении российского спорта. Напомним, исполком ВАДА принял решение ввести санкции на четыре года.

— Слышали ли вы о последних событиях вокруг сборной России, что она может лишиться права выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах?

— Да, слышал, но так понимаю, решения еще нет. У всех российских команд есть шанс и право пойти в суд. Нам остается подождать правильного решения. Вы знаете процедуру. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Гросса