Ричард Паунд: «Необязательно было называть закон именем Родченкова»

Бывший глава ВАДА и старейший член МОК Ричард Паунд в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил шансы нашей страны попасть на Олимпийские игры в Токио.

— Что вы думаете о принятом в США антидопинговом законе, названном в честь бывшего руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова?

— Нет ничего нового в том, что у американского правосудия «длинные руки», и оно может дотянуться даже до иностранного гражданина. Был уже пример ФИФА, когда по заказу ФБР проходили обыски и аресты на территории других стран. Но тут нужно понимать, что закон был принят только что, и пока рано рассуждать, как он будет применяться и будет ли он эффективным.

— Вам не кажется, что с появлением этого закона США получают возможность контролировать мировой спорт? Ведь теперь они могут возбудить дело против кого угодно по всему миру.

— Нет, я так не думаю. Это всего лишь уголовное законодательство, направленное на борьбу с определенным типом допинговых нарушений. Не более того.

— Вы считаете этот закон антироссийским?

— Понятно, что последнее время в заголовках часто мелькает тема российского допинга. Но ведь эта проблема касается далеко не только России. И закон направлен на борьбу с определенными формами поведения, но никак не с конкретной страной. (Наталья Марьянчик)

Ричард Паунд: «Сомневаюсь, что ВАДА оправдает Россию»