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Допинг

7 января 2017, 17:28

Ричард Макларен: "В России есть этические нормы, но они не всегда соблюдаются"

Никита Камышев
Шеф отдела интернет
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Независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен верит в то, что усилия России по борьбе с допингом являются искренними. 71-летний профессор добавил, что, несмотря на искренние намерения, в России не всегда соблюдают правила честной игры.

 
9 декабря. Лондон. Ричард МАКЛАРЕН. Ричард Макларен: "Я не называю допинговую систему в России государственной"

– Намерения России по борьбе с допингом абсолютно искренние, – приводит The Globe and Mail слова Макларена. – Но эти намерения не пользуются доверием. Этические нормы? Они есть в России, но они также регулярно не соблюдают их.

Следователь ВАДА Ричард Макларен представил 9 декабря вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что в манипуляциях с запрещенными веществами начиная с 2012 года были замешаны более тысячи наших спортсменов из 30 видов спорта.

Ричард Макларен
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