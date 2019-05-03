Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию физкультуры и спорта рекомендовал Олимпийскому комитету России усилить защиту прав российских спортсменов на международной арене. Также он поручил принять меры по восстановлению членства ВФЛА в ИААФ.

"Принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио без ограничений.

Срок – 2 декабря 2019 года.

Усилить системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.

Доклад – до 2 декабря 2019 г., далее – ежегодно", - говорится в поручении Путина на сайте Кремля. Ответственным назначен президент ОКР Станислав Поздняков.

Членство ВФЛА в ИААФ приостановлено на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Из-за отстранения на Играх-2016 от России выступила только одна легкоатлетка - Дарья Клишина.