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Представители Совета Европы посетили Московскую антидопинговую лабораторию

10:41

Мониторинговая группа Конвенции Совета Европы против применения допинга 21 сентября прибыла в Москву, чтобы оценить состояние и перспективы борьбы с допингом в России, информирует пресс-служба Минспорта РФ.

В состав группы экспертов вошли представители органов государственной власти и национальных антидопинговых организаций Кипра, Польши, Австрии, Финляндии, Норвегии, а также представители Секретариата Совета Европы. Представитель Всемирного антидопингового агентства участвовал в работе группы в качестве наблюдателя.

Как отмечается, Россия последовательно проводит политику развития международного сотрудничества в интересах чистого спорта. В этих целях представители Совета Европы были приглашены посетить страну, чтобы увидеть позитивные изменения, которые произошли в России в области борьбы с допингом за последние годы.

В ходе трехдневного визита Мониторинговая группа встретилась с представителями Министерства спорта РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федерального медико-биологического агентства, Национального центра спортивного арбитража, РУСАДА и его учредителями, Олимпийского и Паралимпийского комитетов, Российского олимпийского университета, общероссийских спортивных федераций, а также антидопинговыми координаторами из Всероссийской федерации легкой атлетики и Союза биатлонистов России. Кроме этого, представители Совета Европы посетили Московскую антидопинговую лабораторию.

По итогам прошедших встреч будут подготовлены рекомендации относительно отдельных направлений, которые помогут сделать работу в области антидопинга еще более эффективной.

Мониторинговая группа отдельно позитивно отметила проявленный открытый подход и приверженность Минспорта России бороться с допингом в спорте.

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Роман Шишов все материалы автора

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