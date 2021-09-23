И.о. гендиректора РУСАДА о «законе Родченкова»: «Закон сложно реализуем, он не соответствует правам человека»

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в эксклюзивном интервью «Известиям» высказался о «законе Родченкова».

«Вы знаете, если постоянно задаваться вопросом «А если?», то можно не выходить из дома. Этот закон не был реализован ни в одном случае, он сложно реализуем. Нужны критерии его реализации. Кто будет подавать в Интерпол? ФБР? По запросу кого? Должны быть легальные инициаторы, должен быть легальный орган обращения в Интерпол, то есть цепочка должна быть. Пока она непонятна.



В данном случае надо поставить себе звоночек, понимать, что все довольно сложно в нашем мире, нужно учитывать настроения иностранного регулятора. Но пока действовать смело, ездить, выигрывать — это и есть состязание. Если мы будем бояться закона технического, который только что принят... Да, действительно, вероятность есть, но прогностически надо вести себя посмелее. Критерии непонятны. И в общем-то с юридической точки зрения закон не соответствует правам человека», — заявил Буханов.

«Закон Родченкова» — неофициальное название закона, принятого в США в прошлом году. В нем речь идет об уголовном преследовании нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Под действие закона попадают нарушения антидопинговых правил, совершенные на крупных международных соревнованиях.