В США впервые вынесли приговор по «закону Родченкова»

Американский врач Эрик Лира приговорен к трем месяцам тюремного заключение за распространение допинга, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на прокуратуру Нью-Йорка.

Лира стал первым обвиняемым по «закону Родченкова». Он подтвердил, что снабжал запрещенными веществами нигерийца Дивайна Одудуру и Блессинг Окагбаре перед турниром по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио.

Лире также предстоит выплатить штраф в размере 16,4 тысячи долларов. После отбывания заключения он будет еще год находиться под надзором.

Ранее Лира требовал признать этот закон неконституционным.

«Акт Родченкова» — неофициальное название закона, принятого в США. В нем речь идет об уголовном преследовании нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Под действие закона подпадают нарушения антидопинговых правил, совершенные на крупных международных соревнованиях.

Летом 2023 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте. Она получила название «Допинг. Запрещенные страницы» и основана на дневниках, которые он вывез из России. Родченков бежал в США в 2015 году. В 2020-м он выпустил первую книгу.