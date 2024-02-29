Глава РУСАДА Логинова выступила против соревнований с использованием допинга

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на конференции «Развитие национальных видов спорта в новых условиях: вызовы и возможности» в Высшей школе экономики заявила, что соревнований с разрешением использовать допинг не должно быт.

«Таких Игр не должно быть. Я уверена, что цель антидопинговых программ — прежде всего здоровье спортсмена. Львиная доля запрещенных препаратов ведет к необратимым проблемам со здоровьем», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games).