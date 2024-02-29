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Допинг

29 февраля, 15:47

Глава РУСАДА Логинова выступила против соревнований с использованием допинга

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова на конференции «Развитие национальных видов спорта в новых условиях: вызовы и возможности» в Высшей школе экономики заявила, что соревнований с разрешением использовать допинг не должно быт.

«Таких Игр не должно быть. Я уверена, что цель антидопинговых программ — прежде всего здоровье спортсмена. Львиная доля запрещенных препаратов ведет к необратимым проблемам со здоровьем», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Питер Тиль намерен организовать Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды (Enhanced Games).

Питер Тиль. Миллиардеры решили поддержать «Допинговую Олимпиаду». Стоит ли в ней участвовать России?

Источник: ТАСС
Альбина Логинова
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