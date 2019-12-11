Павел Колобков: «Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований.

— Россия остается привлекательной страной для проведения международных соревнований, несмотря на санкции и решение исполкома ВАДА, — цитирует Колобкова ТАСС. — В России по всем этим соревнованиям прописаны соглашения, есть зона ответственности РФ и международных организаций, все наши партнеры хотят проводить соревнования в России, рассчитываем на их содействие.

Ранее исполком ВАДАлишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.