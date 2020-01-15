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ОКР присоединится к процессу в CAS между ВАДА и РУСАДА

12:49
Офис ОКР в Москве. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Офис ОКР в Москве. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает пресс-служба ОКР.

В декабре исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны.

ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с вердиктом исполкома передало данный спор между сторонами в CAS. ОКР и Паралимпийский комитет России (ПКР) выразили готовность участвовать в процессе в CAS в качестве третьей заинтересованной стороны.

Интересы РУСАДА будет представлять юридическая компания Schellenberg Wittmer, ПКР — Bonnard Lawson Geneva, ОКР по этому делу решил обратиться к услугам юриста Клода Рамони, представляющего швейцарскую компанию Libra Law.

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