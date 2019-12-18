Руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отметил, что санкции ВАДА в отношении России носят политический характер, однако вина российских спорстменов в них тоже есть.

— Я горжусь, что за 50 лет школа не была замечена ни в одном нарушении допинговых норм, — цитирует tnv.ru Лайшева. — А у нас 26 видов спорта в «Самбо-70». Для многих — профессиональный спорт — кратчайший путь к деньгам и славе. И некоторые готовы поесть чуть-чуть допинга, чтобы получить квартиры, машины и так далее. Такие люди думают, что обманывают других, а получается, что только себя. И тем самым подводят школу, команду, «чистых спортсменов» и страну. Не думаю, что эти нарушения происходят в связке тренер-ученик.

ВАДА обвиняет не столько спортсменов, сколько Россию за государственную, по их мнению, систему приема допинга? Это уже элемент политики и еще один повод что-то предъявить России. То, что мы сами виноваты, это однозначно. А сюда уже прилипают эти санкции. Мы сегодня в таком положении в мире, что мы не должны допускать ошибок, чтобы не давать поводов для наказаний. Запад добрался уже и до спорта.