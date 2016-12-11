22:20 11 декабря | ДОПИНГ

Макларен готов на любое сотрудничество после окончания работы по допингу в России

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В пятницу была опубликована вторая часть доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена о допинге в России. Несмотря на всю неоднозначность фактов и доказательной базы, этот документ может коренным образом повлиять на будущее нашего спорта. В воскресенье канадский профессор дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ".

 
Сегодня. Лондон. Ричард МАКЛАРЕН.Доклад Макларена. Как жить дальше?

– В докладе вы пишете, что часть информации была восстановлена с жесткого диска Родченкова. Это значит, что ваш ключевой свидетель более не хотел сотрудничать и даже пытался удалить доказательства?

– Там нигде не написано, что жесткий диск принадлежал именно Родченкову. Могу сказать только, что при помощи экспертов возможно извлечь даже удаленный материал. Человек может думать, что все удалил, а на самом деле информацию можно восстановить. Мы реализовали это.

– Что вы собираетесь делать дальше? Будете сотрудничать с двумя комиссиями Международного олимпийского комитета, которые продолжают свою работу в отношении России?

– Вообще, мой мандат закончился, и расследование завершено. Что касается двух комиссий, я готов помогать им. С мистером Шмидтом, который сменил Ги Каниве, я почти не знаком, мы только общались по телефону. В принципе я всегда говорил, что готов на любое сотрудничество, но только после того, как мое собственное расследование будет окончено. Иначе было бы невозможно помогать им в ущерб работе, которую я обязался выполнить. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полная версия интервью Ричарда Макларена

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/doping/reviews/richard-maklaren-ya-ne-nazyvayu-dopingovuyu-sistemu-v-rossii-gosudarstvennoy-1076181/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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честный человечишко

Этому недалёкому канадцу надо задуматься (а вот с этим - бааааальшие проблемы), как бы его самого не удалили.

07:34

Vlаdimir

Это смотря как удалять. Можно удалить так что и не смогут восстановить.

23:21 11 декабря

streletc1783

С дьяволом что-ли?

22:38 11 декабря

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