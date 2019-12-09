Избранный президент ВАДА: «Решение по России важно для будущего антидопинговой системы»

Избранный президент ВАДА Витольд Банька отметил важность решения исполкома организации по санкциям в отношении российского спорта. По его словам, для будущего всей антидопинговой системы важно, что все члены исполкома проголосовали в поддержку рекомендаций комитета по соответствию.

— Сегодняшнее решение очень важно для будущего антидопинговой системы и доверия к ВАДА, — цитирует ТАСС Баньку. — Очень важно, что рекомендации были одобрены всеми членами исполкома. Несколько дней назад вопрос обсуждался на заседании Специального комитета Европейского координационного совета по взаимодействию со Всемирным антидопинговым агентством (CAHAMA) и все, за исключением России, согласились с этими рекомендациями. Мы готовы применить санкции к тем, кто причастен к этим манипуляциям и дать возможность выступать чистым спортсменам.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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