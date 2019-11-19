Хайо Зеппельт: «Что бы Россия ни делала, Бах ее защитит. Что еще должно произойти?»

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт недоволен заявлением президента МОК Томаса Баха, выступившего против запрета России на участие в Олимпиаде в Токио из-за ситуации с допингом. Ранее ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу из-за информации о манипуляциях с переданной базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Как и ожидалось, президент МОК Томас Бах против полного отстранения России. Что бы россияне ни делали, они могут целиком доверять нынешнему президенту МОК, ключевой фигуре, которая защищает их при любых обстоятельствах. Что еще должно произойти?» — написал Зеппельт в Twitter.

As expected: ?Thomas Bach @iocmedia? seems to be against RUS anti total ban. Whatever the Russians do — in the IOC president they can obviously trust in a key figure which seems to protect them under any circumstances. What else must happen? https://t.co/CErQ4tl3jO — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 19, 2019

Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте.